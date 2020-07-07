Сотни орловцев покинули регион в поисках лучшей жизни

В Орловской области зафиксирована миграционная убыль населения.

Правительство Орловской области обнародовало очередной бюллетень социально-экономического развития региона. Один из его разделов описывает демографическую ситуацию в январе-апреле 2020 года. Согласно документу за отчетный период времени миграционная убыль населения составила 9 человек.

Так, в другие регионы нашей страны из Орловской области выбыло на 345 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 336 человек. Впрочем, большинство приезжих – это мигранты из стран бывшего СССР.

В отчете также сказано, что демографическая ситуация в Орловской области, как и прежде, характеризовалась процессом естественной убыли населения. За отчетный период времени число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза.

«Число родившихся в январе-апреле 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года уменьшилось на 108 человек, или на 5,6 процента, и составило 1815 человек, — говорится в бюллетене. — Количество умерших сократилось на 177 человек, или на 4,5 процента к январю-апрелю 2019 года, и составило 3722 человека».

ИА «Орелград»