В Орловской области проведут реструктуризацию долгов

7.7.2020 | 7:00 Новости, Экономика

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Правительство региона попросило у облсовета дополнительные полномочия.

Орловский облсовет народных депутатов провел свое 50-е, внеочередное заседание. В повестку дня включили вопрос о внесении изменений в статьи 13 и 14 закона Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Из него следует, что поправки обусловлены необходимостью оказания поддержки муниципальным образованиям Орловской области, экономика которых пострадала в связи с введением режима повышенной готовности по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Законопроектом предполагается предоставить правительству региона право провести в 2020 году реструктуризацию задолженности муниципальных районов и городских округов перед Орловской областью по бюджетным кредитам. На сегодняшний день совокупный долг, подлежащий погашению в областной бюджет в 2020 году, составляет 74 миллиона рублей.

«Реструктуризация денежных обязательств осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения денежных обязательств на срок не более трех лет с взиманием платы за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему сказано, что данная мера позволит снизить нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся средства на финансирование социальных расходов.

ИА «Орелград»

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