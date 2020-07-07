За неделю в орловские музеи сходили 175 человек

7.7.2020 | 11:50 Новости, Общество

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Учреждения открылись 1 июля после коронавирусных ограничений.

Орловцы стали активно посещать музеи. С 1 июля учреждения культуры вновь отрылись для посещений, и буквально за первые пять дней после снятия ограничений их посетили 175 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орловской области.

По информации начальника управления культуры и архивного дела Натальи Георгиевой, за это время в музеях области провели почти два десятка экскурсий.

Правда, учреждения культуры пока не вернулись к привычному форату работы. Так, экскурсантов должно быть не более пяти, а между группами и посетителями требуется выдерживать социальную дистанцию по 1,5-2 метра. Сотрудники музеев соблюдают все требования санитарно-эпидемиологической безопасности, подчеркнула Георгиева.

ИА «Орелград»

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