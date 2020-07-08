Клычков распорядился насчет дома купца Серебреникова

Губернатор передал здание-памятник бюджетному учреждению.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился закрепить на праве оперативного управления за бюджетным учреждением «Орелпромэксплуатация» недвижимое государственное имущество, а именно «Дом купца Серебрянникова». Напомним, это здание расположено на улице Комсомольской, 63. Оно хорошо известно каждому горожанину. Памятник находится в составе казны Орловской области.

Общая площадь здания составляет 1753 квадратных метров. Вместе с ним Клычков распорядился предоставить «Орелпромэксплуатации» в постоянное бессрочное пользование земельный участок под зданием площадью 2098 квадратных метров. Кстати, вид разрешенного использования этой земли: для эксплуатации и обслуживания административного здания.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области поручено «осуществить необходимые действия по исполнению настоящего распоряжения». Контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора и председателя правительства по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

Как следует из краеведческих очерков, в 1907 году на углу улиц Кромской и Малой Мещанской (ныне Комсомольская и Красина), наследники купца П. И. Серебренникова решили построить доходный дом. Он был возведен в стиле модерн. Аналогичный особняк чуть ранее был построен в Москве на Малой Никитской улице для фабриканта Рябушинского.

Архитектор придал зданию своеобразную форму, по тем временам все в нем было ново и броско. Например, как писал в своей статьей известный орловский краевед Еремин, вместо привычного колонного портика был введен эркер в виде прямоугольного выступа в стене, освещенного окнами. В решении главного фасада архитектор использовал лепной растительный орнамент с раскреповкой стены и завершением ее изящным парапетом.

В 1917 году здание было национализировано и передано под жилищный фонд. С 1920 по 1925 год в нем размещался штаб 6-й Орловско-Хинганской дважды орденоносной стрелковой дивизии. В 1977 году этот архитектурный памятник был взят под государственную охрану.

ИА «Орелград»