Мэрия начала поиск подрядчика для ремонта мостов в Орле

Сразу три мостовых сооружения планируется отремонтировать за бюджетный счет.

Извещение администрации города появилось на портале госзакупок. Власти объявили тендер на выполнение работ по текущему ремонту мостовых сооружений. Речь идет о трех объектах: подвесном пешеходном мосте «Ботаника» через реку Ока, пешеходном мосте через реку Оку в створе улицы Костомаровской и пешеходном вантовом мосте через реку Орлик в створе улицы Горького.

Организатором торгов выступает администрация города Орла, а заказчиком – муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 3,199 миллиона рублей. Прием заявок от соискателей продлится до 14 июля.

Выполнение ремонта должно проводиться в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, причем по каждому объекту утверждена своя собственная смета. Например, ремонт моста через реку Орлик обойдется в 1,161 миллиона рублей.

К потенциальному подрядчику предъявлен ряд требований. В конкурсной документации подчеркнуто, что все используемые материалы должны иметь паспорта, лицензии и сертификаты соответствия с действующими стандартам РФ. Все они должны быть согласованы с заказчиком.

Кроме того, подрядчику будет запрещено складировать материалы в месте проведения работ и использовать водоохранную зону водоемов для стоянки своей техники и заправки ее ГСМ. Также подрядчик обязан как минимум сохранить, а то и улучшить существующий ландшафт.

ИА «Орелград»