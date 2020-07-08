Орловцев предупредили о последней неделе

Стремительно приближается окончание срока уплаты налогов.

У жителей Орловской области осталось чуть больше одной недели для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год. Об этом напоминает региональное управление ФНС России. В ведомстве уточнили, что 15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц по декларациям 3-НДФЛ. Однако декларационная кампания, в рамках которой необходимо отчитаться о полученных в прошлом году доходах, продлится до 30 июля. Ранее постановление об этом приняло правительство страны.

«Если в декларации 3-НДФЛ отсутствует налог к уплате за счет налоговых вычетов, срок уплаты НДФЛ в 2020 году 15 июля может не беспокоить налогоплательщиков, — пояснили в областной налоговой службе. — Однако если в декларации 3-НДФЛ исчислен налог, то выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо до 15 июля 2020 года, несмотря на более поздний срок представления самой декларации».

Подать декларацию надо в налоговый орган по месту своего учета. В частности, отчитаться следует в случае, если гражданин в 2019 году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Также подать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»