Орловским селянам помогут купить траву и породистых телок

8.7.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Аграрии получили право на субсидирование за счет бюджета.

Департамент сельского хозяйства Орловской области утвердил условия предоставления субсидий в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства». Деньги аграриям будут выделять из бюджета. В приказе департамента указаны конкретные ставки.

В частности, утверждены размеры субсидий на возмещение части затрат на посевы многолетних кормовых культур: 500 рублей на 1 га посевов подпокровных трав, 800 рублей на 1 га посевов беспокровных трав и 1000 рублей на 1 га посевов для создания многолетних культурных пастбищ. Во всех трех случаях имеются в виду бобовые, злаковые и бобово-злаковые культуры.

Помогут власти селянам и с приобретением так называемого товарного маточного поголовья. За бюджетный счет им возместят часть расходов на покупку крупного рогатого скота. Так, субсидия на приобретение коров и нетелей весом 400 кг и выше составит 20 тысяч рублей за одну голову, телок весом 300 кг и выше – 15 тысяч рублей за голову.

Субсидии на покупку мелкого рогатого скота, в частности коз молочного направления, гораздо меньше. При покупке козлят из бюджета селянам компенсируют по 2 тысячи рублей за голову, а козоматок – по 4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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