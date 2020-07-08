В Орле автовладелец потребовал компенсацию за незаконный штраф

Якобы совершенное им нарушение зафиксировала дорожная камера.

Поставлена точка в необычном споре автовладельца с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД по Орловской области. Дело дошло до апелляции, в которой его рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда.

Местный житель подал иск о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований он указал, что постановлением должностного лица ЦАФАПОДД ГИБДД, как собственник автомобиля, был привлечен к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей.

Правонарушение было зафиксировано прибором КРИС (работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, а также видеозаписи). Поскольку автовладелец был уверен в том, что ничего не нарушал, он оспорил постановление. В результате в июле прошлого года постановление о привлечении его к административной ответственности было отменено судом.

В иске мужчина указал, что во время фиксации правонарушения в Орловской области он не находился, и уже поэтому постановление являлось необоснованным. Он также заявил, что на фотографии изображен не его автомобиль. Кстати, мужчина пытался решить вопрос об отмене штрафа во внесудебном порядке, но безуспешно: определением замначальника ЦАФАПОДД его жалоба была оставлена без рассмотрения «в связи с пропуском срока на обжалование».

Впрочем, суд производство по делу все-таки прекратил в связи с отсутствием в действиях автовладельца состава правонарушения. Как следует из его решения, в тексте обжалуемого постановления не было информации о марке и номерном знаке автомобиля, а на фотографии однозначно не усматривалось, что на ней изображен автомобиль, принадлежащий «нарушителю».

После этого по заявлению истца в отношении должностного лица, составившего постановление, была проведена служебная проверка. Однако нарушений служебной дисциплины и законности в действиях этого сотрудника выявлено не было.

Тогда автовладелец подал новый иск, потребовав взыскать с ЦАФАПОДД ГИБДД компенсацию морального вреда. Он указал, что «в связи с неправомерными действиями должностного лица, а также неоднократными обращениями к должностным лицам ГИБДД для разрешения ситуации он утратил право на оплату штрафа в размере 50 процентов». Кроме того, незаконно вынесенное постановление вынудило его оспаривать постановление, а значит тратить свое время и нервничать.

Компенсацию истец оценил в 51 тысячу рублей, однако ему отказали суды двух инстанций. Райсуд указал, что «противоправность действий должностного лица в процессе производства по административному делу в отношении истца, вина и причинно-следственная связь между противоправными действиями должностного лица и причинением вреда истцу не установлены».

А само по себе прекращение производства по административному делу не свидетельствует о незаконности действий госоргана или должностного лица. Областная судебная коллегия с этим согласилась.

ИА «Орелград»