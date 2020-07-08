В Орле сдать ЕГЭ помогут волонтеры

8.7.2020 | 8:22 Новости, Образование

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Студенты мединститута будут сопровождать всю экзаменационную кампанию

В Орловской области, как и по всей стране, взял старт основной этап сдачи ЕГЭ. Как раз в эти дни проходит один из самых массовых экзаменов – по русскому языку. На него зарегистрировались свыше 3 тысяч выпускников. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), к организации проведения экзамена подключились волонтеры.

Медицинский институт ОГУ имени Тургенева направил в Центр своих студентов-четверокурсников. Все они являются членами движения «Волонтеры-медики». На протяжении экзаменационной кампании студенты будут сопровождать работу Центра и оказывать медицинскую помощь в случае необходимости.

«Для обеспечения охраны здоровья детей и работников в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) одним из необходимых условий является своевременное оказание медико-санитарной помощи, — пояснили в ОРЦОКО. — Для этого в каждом ППЭ обязательно присутствие медицинского работника. В 2020 году для соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавируса в каждом ППЭ организована работа двух медицинских кабинетов».

Наличие медицинского работника – это необходимое условие работы и самого Центра. Поскольку ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции пока полностью не стабилизировалась, помощь волонтеров-медиков будет не лишней. Кроме того, сами студенты получат дополнительную практику.

«Мы гордимся тем, что можем оказать помощь в таких непростых условиях и получить ценный опыт для своей будущей профессии», — говорит активист движения Фатима Абдуллаева.

Отметим, что в Региональном центре оценки качества образования проводится обработка и проверка экзаменационных работ. Там тоже строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: ежедневно проводится термометрия и обработка помещений, установлен контроль за состоянием здоровья работников.

ИА «Орелград»

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