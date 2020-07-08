В Орле всплыла фальшивая семга

Поддельная рыбная продукция доставлялась в Орел из Брянска.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям прекратило действие декларации о соответствии рыбной продукции требованиям качества. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, производителем сомнительной продукции является индивидуальный предприниматель из Брянской области. Цех, судя по документам, расположен в деревне Староселье Брянского района.

Проверка была проведена по сигналу, поступившему из Курской области. В ТУ Россельхознадзора обратилась некоммерческая организация «Рыбный союз». Она сообщила, что в курских магазинах «всплыла» фальсифицированная слабосоленая семга.

В ходе проверки было установлено, что аналогичная рыбная продукция поступала и в торговые сети Орловской области. Инспекторы посетили торговые точки и отобрали пробы для исследования в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

«Лабораторная экспертиза показала наличие в образцах семги слабосоленой видоспецифичной ДНК радужной форели, что не соответствует составу, заявленному на маркировке продукции, и свидетельствует о ее фальсификации», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

Словом, семга на самом деле оказалась более дешевой рыбой. По итогам проверки управление Россельхознадзора выдало брянскому ИП предписание об отзыве декларации о соответствии продукции. В торговые сети были разосланы письма с предупреждением о том, что данная продукция является недоброкачественной, поэтому продавать ее нельзя.

Кроме того, информация о сомнительном цехе была направлена в управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, которое вправе принять меры в отношении попавшегося на фальсификации производителя.

ИА «Орелград»