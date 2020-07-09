Четыре человека пострадали в ДТП в Орловской области

Водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением

Четыре человека получили травмы в ДТП в Орловской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Накануне, 8 июля, в 13 часов автомобиль ВАЗ-2104 ехал по грунтовой дороге возле села Моховое Покровского района. 21-летний водитель не справился с управлением, и легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Кроме водителя, травмы получили три пассажира — 18-летний парень, 21-летняя и 18-летняя девушки. Всех госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ИА «Орелград»