Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 75

9.7.2020 | 10:26 Новости, Общество

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За сутки скончались еще два человека

Еще двое жителей Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число жертв достигло 75.

За день диагноз подтвердился у 43 человек, количество случаев достигло 4883. Выздоровели 3476 человек (+43 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 707 301. За день прибавилось 6509 случаев. Из них 1778 человек переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии умерли 10 843 человек, выздоровели 481 316.

ИА «Орелград»

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