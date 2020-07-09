Новый прокурор Орловской области встретился с Клычковым

Владислав Малкин 9 июля приехал в регион

Новый прокурор Орловской области Владислав Малкин утром 9 июля встретился с губернатором Андреем Клычковым. Об этом рассказал советник главы региона Сергей Лежнев.

Малкин с 2001 года работал в органах прокуратуры Краснодарского края, в последнее время он трудился первым зампрокурора региона. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Малкин – уроженец города Мары в Туркменистане. Там же родился бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский. В октябре 2017 года Мары стали побратимом Орла.

Об отставке Ивана Полуэктова стало известно в конце марта. Он возглавлял прокуратуру Орловской области с 2011 года. Причина отставки Полуэктова — перестановки в Генпрокуратуре.

ИА «Орелград»