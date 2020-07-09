Орловского мастера будут судить за незаконные системы слежения

9.7.2020 | 9:15 Новости, Общество

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В суд отправили дело ИП, который поставлял камеры для слежки за сотрудниками.

Орловский индивидуальный предприниматель пойдет под суд за изготовление систем слежения. Как уже писал «Орелград», с помощью одной из его «поделок» за своими сотрудниками негласно «подглядывал» директор одного из предприятий во Мценске.

Как удалось установить следователям, обвиняемый выпускал товар, который явно пользовался спросом. Так, с февраля по март 2020 года он смастерил и продал систему слежения за 13 000 рублей. Для кого именно, в СК не уточняют. А месяцем позже он сделал такое же устройство по просьбе начальника мценского предприятия для скрытой слежки за подчиненными.

Преступление выявили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД России по Орловской области, отмечают в СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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