Отслеживать отношение народа к Клычкову будут аналитики

9.7.2020 | 8:04 Новости, Политика

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Губернатор утвердил структуру собственного «особого» управления.

Положение об аналитическом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области утвердил глава региона Андрей Клычков. Сейчас такого подразделения в структуре администрации нет. Аналитическое управление будет находиться в непосредственном подчинении у руководителя администрации губернатора. Напомним, этот пост занимает Вадим Соколов.

Как следует из указа, перед новым управлением будет поставлено несколько задач. Первая — аналитическое сопровождение деятельности губернатора в области мониторинга социально-экономической ситуации. Также аналитики займутся оценкой управленческих решений со стороны внешней среды, общественного мнения и различных рисков.

Еще одна их задача — анализ и прогноз общественной реакции на изменения социально-экономической ситуации и управленческие решения губернатора, членов правительства и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.

На аналитиков будет возложена и функция по выработке «предложений и рекомендаций, направленных на более полный учет общественного мнения в деятельности губернатора». Им будет предоставлено право рассматривать обращения граждан и юридических лиц.

Кроме того, они займутся изучением и моделированием социально-политических процессов на территории Орловской области, а также организацией информационно-аналитического, консультационного и экспертного сопровождения управленческих решений губернатора.

ИА «Орелград»

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