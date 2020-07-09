Под Орлом наказали упрямца за отказ носить маску

Постепенное снятие ограничений не стало панацеей от наказания.

В Орловской области, несмотря на постепенное снятие ограничений из-за новой коронавирусной инфекции, граждан продолжают привлекать к административной ответственности. Об очередном таком деле рассказали в пресс-службе Колпнянского районного суда.

На рассмотрение туда поступил административный материал, составленный на местного жителя. Его вина выразилась в том, что он находился и передвигался в помещении автозаправочной станции в Колпне без средств индивидуальной защиты органов дыхания. То есть на нем не было маски или респиратора.

Тем самым он нарушил требования указа губернатора Орловской области № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Напомним, что этим указом на территории региона был введен так называемый масочный режим, который до сих пор не отменен.

При избрании меры наказания суд учел то, что данный гражданин ранее уже попадался на аналогичном правонарушении. Тогда его наказали предупреждением. Но поскольку он повторно допустил аналогичное нарушение, на сей раз его оштрафовали на 1500 рублей. Впрочем, у него еще есть возможность оспорить решение райсуда в вышестоящей инстанции.

Кстати, наказание могло быть и гораздо более суровым. Напомним, что санкцией части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»