Под Орлом подростка убило током

Во время прогулки он наступил на оборванный электропровод

Вчера, 8 июня в деревне Вепринец Покровского района произошла трагедия: от удара током погиб 16-летний юноша.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, подросток во время прогулки наступил на оборванный провод линии электропередач и скончался от удара током на месте происшествия. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят опытные следователи-криминалисты. Производятся допросы, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Ход расследования взял на личный контроль глава управления СК Анатолий Щуров.

К слову, 7-8 июля в Орловской области были сильные грозы с резкими порывами ветра, не исключено, что провода порвались из-за непогоды.

ИА «Орелград»