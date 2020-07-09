Под Орлом «повязали» торговцев огурцами

Инспекторы оштрафовали граждан, решивших подзаработать на рынке.

На рынке орловского райцентра Ливны была пресечена торговля свежими липецкими огурцами. Поводом для этого стали выявленные в ходе рейда нарушения карантинного законодательства РФ. Подробности рассказали в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

Сообщается, что контрольно-надзорные мероприятия провели специалисты межрайонного отдела. Они посетили Центральный рынок города Ливны. Их внимание привлекли граждане, обыкновенные физические лица, а не предприниматели, которые торговали свежими огурцами.

При проверке было установлено, что партию огурцов массой 170 кг они привезли из соседней Липецкой области. Нарушение закона выразилось в том, что торговцы сделали это без уведомления надзорного органа о доставке подкарантинного груза.

«За установленное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ст.10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

В результате на торговцев было составлено два протокола об административном правонарушении и вынесены постановления о наложении на них штрафов.

ИА «Орелград»