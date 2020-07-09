Суд наказал орловца, отказавшегося защищать Родину

9.7.2020 | 12:11 Новости, Общество

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Приговор в отношении уклониста вынес Кромской районный суд.

Уголовное дело об уклонении от прохождения обязательной воинской службы было рассмотрено судом в поселке Колпна. Перед ним предстал местный житель призывного возраста. Было установлено, что ранее он прибыл в районный военкомат и успешно прошел медкомиссию.

По результатам медицинского освидетельствования его признали годным к военной службе. Оснований для освобождения или получения отсрочки от призыва на военную службу у него не было, хотя молодой человек уже и является отцом одного ребенка.

Ему лично под роспись была вручена повестка, согласно которой призывник был обязан в указанный срок явиться в сборный пункт военкомата Орловской области для отправки к месту прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ. Однако призывник туда не явился и уклонялся от этого до окончания прошлогоднего осеннего призыва.

В результате на него завели уголовное дело. В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Его признали виновным в уклонении от службы и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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