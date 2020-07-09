В Орле вскрыли виртуальную схему торговли водительскими правами

Приобрести удостоверение можно было через интернет.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел сразу несколько аналогичных административных исковых заявлений прокурора, действовавшего в интересах неопределенного круга лиц. Надзорному органу не понравилось содержание нескольких интернет-сайтов, которые были выявлены в ходе планового мониторинга Сети.

На этих сайтах жителям Орла и Орловской области предлагалось за определенную плату приобрести водительское удостоверение без прохождения медицинского осмотра, обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД. Вход на порталы был свободным, предварительной регистрации не требовалось. Ознакомиться с содержанием мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний.

Также на сайтах имелась подробная информация о стоимости водительского удостоверения и способах его доставки. Из всего этого прокуратура сделала вывод, что владельцы сайтов организовали в Орле целую систему продажи поддельных документов. Но и это еще не все.

В надзорном ведомстве считают, что подобные сайты вводят граждан в заблуждение «относительно возможности и допустимости приобретения нелегальных документов», а также фактически побуждают их к совершению преступлений. Ведь покупка и использование поддельных документов государственного образца карается Уголовным кодексом РФ. Причем предупреждения об этом на сомнительных сайтах прокурорские работники не нашли.

Суд удовлетворил заявленные иски и признал содержание сайтов информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Это означает констатацию того факта, что они нарушают запреты, установленные федеральным законодательством, и уже в силу этого представляют реальную угрозу основам конституционного строя и нравственности.

ИА «Орелград»