В Орловской области число пострадавших от укусов детей достигло 559

Статистика нападений клещей на человека в регионе постепенно растет.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало очередные оперативные данные мониторинга за заболеваниями, передающимся при укусе клещами, и обращаемостью населения за медицинской помощью. Несмотря на жаркую погоду, установившуюся в регионе, и возросшую активность членистоногих, статистика текущего года пока лучше прошлогодней.

Эксперты отмечают, что в этом сезоне с жалобами на нападения клещей к медикам обратились на 17 процентов меньше граждан, чем годом ранее. Всего в медучреждения с такими жалобами пришли 1347 человек. Среди пострадавших от укусов клещей насчитывается 559 детей. Отрадно, что по данным оперативного еженедельного мониторинга заболеваний, передающихся клещами, в Орловской области не зарегистрировано.

Однако управление Роспотребнадзора напоминает жителям региона о том, что следует соблюдать осторожность и принимать меры профилактики. Ведь клещи являются переносчиками нескольких опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Эти инфекции передаются при укусе.

Такая угроза существует. На сегодняшний день в лабораториях было исследовано 1532 клеща, в том числе 1347 снятых с людей. Анализы показали, что 16,2 процента из них инфицированы возбудителями боррелиоза, то есть их укусы представляют реальную опасность для человека.

ИА «Орелград»