Всплыли подробности ремонта моста «Дружба»

Недавнее прошлое оказалось довольно темным с финансовой стороны.

Контрольно-счетная палата города Орла в своем итоговом отчете уделила целый раздел проверке законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети города Орла в 2019 году. Деньги прошли через муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством».

Среди прочих объектов аудиторы проверили и ход ремонта моста «Дружба». Напомним, что он сопровождается скандалами. Теперь всплыли некоторые подробности. Так, в отчете КСП сказано, что в нарушение условий муниципального контракта, заключенного на проведение капитального ремонта моста «Дружба», МКУ «УКХ» неправомерно, без выполнения работ были приняты балки пролетных строений на сумму 53 миллиона рублей.

«В связи с неисполнением условий контракта неэффективные расходы по увеличению стоимости ремонта моста «Дружба» составят 13,4 миллиона рублей», — предрекли проверяющие.

В целом по итогам проверки КСП отметила, что «УКХ» неправомерно не предусмотрело в четырех муниципальных контрактах на общую сумму 224,3 миллиона рублей представление подрядчиками обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

ИА «Орелград»