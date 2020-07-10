Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 4930

За сутки диагноз подтвердился еще у 47 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 4930, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 47 пациентов.

За день выздоровели 70 человек, общее число победивших вирус достигло 3546. Количество летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 713 936. За сутки диагноз подтвердился еще у 6635 человек, из них 1673 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 489 068, умерли 11 017 человек.

ИА «Орелград»