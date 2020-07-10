Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 4930

10.7.2020 | 10:58 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

За сутки диагноз подтвердился еще у 47 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 4930, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 47 пациентов.

За день выздоровели 70 человек, общее число победивших вирус достигло 3546. Количество летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 713 936. За сутки диагноз подтвердился еще у 6635 человек, из них 1673 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 489 068, умерли 11 017 человек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования