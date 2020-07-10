Молодые депутаты рассказали Музалевскому о фильме

Спикер облсовета встретился с юными политиками

Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и его заместитель Сергей Потёмкин встретились с активом Совета молодых депутатов региона, сообщила пресс-служба парламента.

В рамках встречи депутат облсовета, председатель Совета молодых депутатов Юлия Мальфанова рассказала о работе над документальным фильмом «Память говорит». По её словам, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею сделать проект всероссийским и собрать воспоминания героев войны из всех регионов страны.

Музалевский наградил Потемкина как куратора проекта, а также главу телеканала «Первый областной» Андрея Чернова и его заместителя Андрея Жукова. Издание помогало в создании картины.

Кроме того, молодые депутаты рассказали Музалевскому о работе штаба «Мы вместе», который помогал ветеранам ВОВ в период пандемии. С 14 апреля молодые депутаты ответили на 2000 звонков. Еженедельно ветеранов обзванивали, выезжали к ним с консультациями.

«В завершение встречи за добросовестный труд, большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов были награждены члены Совета молодых депутатов Константин Данилов и Владислав Харчиков, председатель Общественного молодёжного парламента при Орловском областном Совете Алексей Сысоев», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»