Молодые депутаты рассказали Музалевскому о фильме

10.7.2020 | 20:45 Новости, Политика

Читайте нас в Telegram

Спикер облсовета встретился с юными политиками

Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и его заместитель Сергей Потёмкин встретились с активом Совета молодых депутатов региона, сообщила пресс-служба парламента.

В рамках встречи депутат облсовета, председатель Совета молодых депутатов Юлия Мальфанова рассказала о работе над документальным фильмом «Память говорит». По её словам, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею сделать проект всероссийским и собрать воспоминания героев войны из всех регионов страны.

Музалевский наградил Потемкина как куратора проекта, а также главу телеканала «Первый областной» Андрея Чернова и его заместителя Андрея Жукова. Издание помогало в создании картины.

Кроме того, молодые депутаты рассказали Музалевскому о работе штаба «Мы вместе», который помогал ветеранам ВОВ в период пандемии. С 14 апреля молодые депутаты ответили на 2000 звонков. Еженедельно ветеранов обзванивали, выезжали к ним с консультациями.

«В завершение встречи за добросовестный труд, большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов были награждены члены Совета молодых депутатов Константин Данилов и Владислав Харчиков, председатель Общественного молодёжного парламента при Орловском областном Совете Алексей Сысоев», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования