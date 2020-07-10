Область поможет пострадавшим от COVID-19 перевозчикам

Из областного бюджета будут выделены «транспортные» субсидии.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил правила предоставления трансфертов из областного бюджета городам и районам региона. Средства будут предназначены для поддержки муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. Субсидии будут выданы тем, чье экономическое положение ухудшилось в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансферты выделят через областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Как следует из документа, их размер определяется реальной потребностью каждого конкретного муниципального образования Орловской области, но при этом не может превышать 15 миллионов рублей.

Деньги на места планируют перечислять в рамках соглашений, которые муниципальным чиновникам придется заключить с департаментом. В частности, местные власти должны гарантировать предоставление отчетов о целевом расходовании бюджетных средств: в соглашении должны быть указаны цели, «для достижения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты».

Кстати, деньги не выделят без заявки муниципалитета. Ее разрешили оформлять в произвольной форме, но с обязательным указанием размера запрашиваемых средств. Заявление должно быть удостоверено подписью главы местной администрации.

ИА «Орелград»