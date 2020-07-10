Павел Меркулов уйдет из РАНХиГС и возглавит ОГУЭТ

10.7.2020 | 17:53 Новости, Образование, Политика

Читайте нас в Telegram

Кроме того, по данным СМИ, перестановки запланированы в руководстве еще двух вузов

Глава орловского филиала РАНХиГС, бывший сенатор Совета Федерации Павел Меркулов в ближайшее время возглавит Орловский государственный университет экономики и торговли (ОГУЭТ). Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Кто сменит Меркулова в РАНХиГС, неизвестно. В пресс-службе федерального РАНХиГС оперативно не смогли ответить на этот вопрос.

По данным «Орловских новостей», еще в двух вузах произойдут кадровые перестановки: ректор филиала Финансового университета при правительстве РФ Владимир Матвеев якобы возглавит ОрелГАУ, заменив Татьяну Гуляеву. Сам Матвеев заявил, что «впервые слышит о своем будущем назначении».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования