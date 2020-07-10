Павел Меркулов уйдет из РАНХиГС и возглавит ОГУЭТ

Кроме того, по данным СМИ, перестановки запланированы в руководстве еще двух вузов

Глава орловского филиала РАНХиГС, бывший сенатор Совета Федерации Павел Меркулов в ближайшее время возглавит Орловский государственный университет экономики и торговли (ОГУЭТ). Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Кто сменит Меркулова в РАНХиГС, неизвестно. В пресс-службе федерального РАНХиГС оперативно не смогли ответить на этот вопрос.

По данным «Орловских новостей», еще в двух вузах произойдут кадровые перестановки: ректор филиала Финансового университета при правительстве РФ Владимир Матвеев якобы возглавит ОрелГАУ, заменив Татьяну Гуляеву. Сам Матвеев заявил, что «впервые слышит о своем будущем назначении».

ИА «Орелград»