Под Орлом погиб 23-летний водитель

10.7.2020 | 10:22 Новости, Происшествия

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Его юная пассажирка госпитализирована.

Сегодня, около 03.30 ночи под Орлом произошло смертельное ДТП. Машина, в которой ехали 23-летний парень и 17-летняя девушка, вылетела с трассы. Водитель погиб на месте.

Как уточнили в УГИБДД, «Ауди А4» ехала со стороны Кром в направлении села Богородское. Авария произошла примерно на 37 км пути. Машина уехала на левую, противоположную ходу движения, сторону дороги и опрокинулась в кювет.

Сообщается, что молодой человек умер до приезда бригады скорой помощи. Его юную пассажирку пришлось госпитализировать в НКМЦ им. Круглой в Орле.

ИА «Орелград»

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