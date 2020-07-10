Под Орлом полицейский передал алкоголику наркотики и триумфально раскрыл дело

Сколько еще таких фейковых дел на счету орловских полицейских?

Бывшего орловского полицейского будут судить за сфабрикованное уголовное дело. Чтобы получить очередную «галочку» за раскрытое преступление, старший оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков подговорил знакомого алкоголика на время «переквалифицироваться» в наркомана.

«Улучшать» показатели работы экс-полицейский взялся летом прошлого года. По версии следствия, он уговорил знакомого алкоголика с криминальным прошлым поносить в кармане джинсов пакетик наркотиков. Полицейский даже подарил мужчине эти самые джинсы. А потом отвел его в райотдел, составил, как положено, акты об изъятии вещества, выдумал историю раскрытия преступления и передал всю эту писанину коллегам-следователям для возбуждения уголовного дела. К слову, своему «помощнику» он пообещал устроить так, что тот получит в суде наказание без реального срока.

Теперь самому экс-полицейскому грозит до 20 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. В СКР по Орловской области уже завершили расследование дела и передали его в Урицкий районный суд. Бывшего стража порядка обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий, незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, фальсификации документов.

Преступление выявили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД, уточнили в СК.

ИА «Орелград»