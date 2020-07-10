В Орле депутат одарил жителей грибком

Люди счастливы

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов установил грибок во дворе дома №38 по улице Бурова, о чем гордо рассказал в своих соцсетях.

«В рамках программы по наказам избирателей депутата Горсовета г. Орла Косогова Е.В. был установлен грибок на территории детской площадки дома 38 по ул. Бурова. Необходимо особо отметить, что данный грибок выбрали сами уважаемые жители проживающие в данном многоквартирном жилом доме!» — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).





На прошлых выборах в горсовет Евгений Косогов был поддержан «Единой Россией». Он не являлся членом партии, но входил во фракцию. Весной 2018 года Косогова исключили из фракции за «некорректное высказывание». Во время сессии горсовета народный избранник, выступая против строительства завода напольных ПВХ-покрытий, сравнил решение коллег со сдачей Орла во время Великой Отечественной войны. Тогда Косогов сказал следующее: «Много кто сейчас тянет руки, вы тоже в 40-х годах тянули руку, чтобы сдать Орел?»

Косогов идёт на выборы в горсовет-2020 самовыдвиженцем. Уже известно, что ему будут противостоять коммунист Виктор Борняков (гендиректор ООО «Юрта», депутат Знаменского поселкового Совета») и единоросс Людмила Никитина (директор КДЦ «Металлург»).

ИА «Орелград»