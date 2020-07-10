В Орле появился перечень вакансий для «медиков за миллион»

Список свободных рабочих мест утвердил департамент здравоохранения.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин утвердил перечень вакантных должностей в медицинских организациях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты. Этот программный реестр состоит из двух разделов. В первый список включены вакансии в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек.

Напомним, за переезд туда врачам положена компенсация в размере 1 миллион рублей, а фельдшерам – в размере 0,5 миллиона. В 2020 году область предлагает желающим всего пять таких вакансий. Так, Мценской ЦРБ требуются два фельдшера скорой медицинской помощи, а Плещеевская ЦРБ открыла три вакансии – врача-рентгенолога и двух участковых врачей-терапевтов.

Второй список состоит из 45 вакансий, причем он для медиков может оказаться даже более привлекательным, чем первый. Дело в том, что при замещении этих рабочих мест медики получат повышенные компенсации – врачам из бюджета выдадут по 1,5 миллиона, а фельдшерам – по 750 тысяч. Все эти вакансии расположены на территориях, которые ранее правительство Орловской области признало удаленными или труднодоступными.

Например, в поселке Скорятино Верховского района требуется заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, Домаховской врачебной амбулатории под Дмитровском нужен участковый врач-терапевт, а в детском поликлиническом отделении в поселке Колпна примут на работу участкового врача-педиатра.

ИА «Орелград»