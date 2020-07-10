В Орле шквал заявлений от безработных начал стихать

Количество желающих получить особый статус постепенно снижается.

В Орловской области число граждан, которые стремятся получить официальный статус безработного, все еще растет, но темпы роста значительно снизились. Об этом сообщило региональное управление труда и занятости.

Напомним, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции процедура обращения с заявлением и получения статуса безработного была значительно упрощена. Единой площадкой для этого правительство страны выбрало портал «Работа в России». Подать заявление через него можно дистанционно.

В Орловской области, начиная с 9 апреля 2020 года, в режиме онлайн было подано 12 209 таких заявлений. В управлении труда и занятости говорят, что в пиковый период, в мае этого года, прирост составлял 150-200 заявлений в сутки.

Однако в последние дни поток начал стихать. Сначала он снизился примерно до сотни в сутки, а последняя цифра – прирост в количестве 43 заявления за день. Возможно, в регионе просто почти не осталось уже тех, кто не имеет работы. Возможно, свою роль сыграло постепенное снятие введенных ранее ограничений, благодаря чему многие предприятия и организации смогли возобновить свою деятельность.

По оперативным данным, в органах службы занятости Орловской области на учете состоят 12019 безработных. За последний месяц было трудоустроено 426 человек, а с начала года — 1805 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 3,5 процента. До пандемии он держался на отметке 0,9-1 процента. Уровень напряженности на региональном рынке труда в среднем по области составляет 1,5 — это показатель количества человек в расчете на одно рабочее место.

ИА «Орелград»