В Орле хулиганка выдрала волосы сотруднице полиции

Женщина извинилась перед потерпевшей, но все равно попала под суд.

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти при исполнении им служебных обязанностей рассмотрел Советский районный суд. Из материалов следует, что инцидент произошел возле дома на улице генерала Родина в Орле. В апреле 2019 года от соседей поступил ночной звонок в полицию. Они сообщили, что нетрезвые супруги стоят перед подъездом и громко ругаются.

На место прибыл наряд, в составе которого находилась женщина-полицейский. У подъезда действительно ругались нетрезвые супруги. Полицейские потребовали прекратить нарушение общественного порядка. Затем мужчине предложили пройти в служебный автомобиль.

В этот момент женщина, видимо, резко изменила свое отношение к супругу. Если за минуту до этого она с ним ругалась, то теперь решила за него заступиться. Она бросилась следом за мужем, но по пути споткнулась и упала. Сотрудница полиции хотела помочь ей подняться.

Возможно, нетрезвая женщина решила, что именно она ее толкнула и повалила. Как бы то ни было, хулиганка внезапно ударила сотрудницу полиции по лицу. Затем схватила ее за волосы и начала таскать из стороны в сторону до тех пор, пока их не разняли другие полицейские.

В деле сказано, что действия подсудимой причинили потерпевшей физическую боль, «у нее были выдраны волосы, имелись кровоподтеки на голове». Впрочем, потом, в качестве заглаживания вреда, потерпевшая написала ей письмо с извинениями. Тем не менее, хулиганка дошла до суда. Ее признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выплатой в доход государства.

ИА «Орелград»