Виталия Рыбакова обвинили в покрывании браконьеров

Сам депутат в комментарии «Орелграду» назвал опубликованную информацию «полным бредом», но в прокуратуре подтверждают, что он писал запрос

На сайте «Орлец» опубликовано анонимное письмо, автор которого обвиняет депутата облсовета Виталия Рыбакова в покрывательстве браконьеров. «Орелград» связался с парламентарием, и он назвал эту информацию «полным бредом».

По словам автора письма, в 2013 году егерь по фамилии Моногаров выиграл аукцион на содержание Корсунского леса. Он завёз в лес диких животных и птиц: косуль, кабанов, зайцев, фазанов и тетеревов. Благодаря Моногарову охота без лицензии (то есть браконьерство) в Корсунском урочище стала невозможной, и браконьеры обратились за помощью к Рыбакову, утверждает автор.

В письме говорится, что Виталий Рыбаков написал запросы в прокуратуру области, а также главе департамента надзорной и контрольной деятельности Юрию Мишустину с требованием «вернуть лес общественности». «В запросе он особо подчеркивал, что обращение по Корсуньскому лесу В. Сухинина находится на его особом депутатском контроле», — сообщил аноним.

В июне 2020 года Моногаров задержал Сухинина и еще двух человек, которые свежевали только что убитого ими кабана, утверждает автор. Лицензию на отстрел животного охотники предъявить не смогли. С момента задержания прошло три недели, но управление природопользования так и не составило протокол о нарушениях, говорится в письме. Полиция Верховского района также отказывается фиксировать нарушения — это четвёртый в году отказ по обращению Моногарова, указывает аноним.

Рыбаков сказал «Орелграду», что содержание письма не соответствует действительности.

«Если вы найдёте хоть одного человека, который представит фото- или видеоматериалы, где я с ружьём на охоте — я дам миллион. Я ни разу на охоте не был! Охотой не интересуюсь и дичью тоже! Жажды убивать диких животных у меня нет. Охотхозяйства у меня нет. Хорошего Вам дня! Надо заниматься более важными делами, а не читать разную «дичь», — ответил депутат корреспонденту.

Однако в прокуратуре Орловской области сказали «Орелграду», что запрос от Рыбакова, о котором говорится в письме, действительно поступал в ведомство.

«Запрос приходил в этом году», — сказала собеседница агентства.

ИА «Орелград»