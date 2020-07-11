Безработный орловец всего за пару дней погасил крупный долг

11.7.2020 | 15:45 Новости, Общество

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Мужчина испугался, что его могут лишить водительских прав.

В Орловской области официально нигде не работающий гражданин всего за несколько дней нашел довольно крупную сумму денег, чтобы погасить долг перед своим несовершеннолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В ведомстве уточнили, что житель Колпнянского района на протяжении нескольких месяцев не платил алименты. В результате сумма его задолженности перед ребенком достигла 60 тысяч рублей. Взыскать их принудительно не удалось. В УФССП пояснили, что мужчина официально нигде не работает и не имеет банковских расчетных счетов.

Однако приставы выяснили, что у него имеется действующее водительское удостоверение. Одной из мер воздействия на алиментщиков, согласно закону, является их ограничение в специальном праве на управление транспортным средством.

Именно такое постановление в данном случае вынес судебный пристав. После этого безработный оперативно нашел требуемую сумму и полностью погасил долг. «Судя по всему, забыв о правах своего ребенка, гражданин очень ценил собственные права», — резюмируют в управлении ФССП.

ИА «Орелград»

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