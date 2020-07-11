Клычков велел продать буровую установку

Губернатор утвердил перечень имущества для приватизации.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился выставить на торги государственное имущество, включенное в план приватизации на текущий год. Согласно его постановлению, продажа должна быть осуществлена в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. Клычков сам же утвердил начальную цену по каждому лоту. Сообщается, что она была определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, которую провели независимые эксперты.

В перечень вошли объекты, которые и ранее выставлялись на торги, причем некоторые из них выставлялись неоднократно. До сих пор желающих их приобрести не находилось. Например, губернатор распорядился продать грузовую буровую установку на базе автомобиля ЗИЛ-131. Она была изготовлена еще в 1997 году. Для бюджета планируют выручить за нее чуть более 297 тысяч рублей. В списке имеется еще один автомобиль – «Фольксваген Пассат» 2004 года выпуска. Его начальная цена составит около 109 тысяч рублей.

Также на торги губернатор распорядился выставить давно закрытый детский дом в Колпне. Площадь этого объекта составляет 1113 квадратных метров. Стартовая цена установлена в размере 5,994 миллиона рублей. Кроме того, чиновники проведут аукцион по продаже хозяйства по выращиванию женьшеня и лекарственных трав, расположенного в Хотынецком районе.

Как уже рассказывал «Орелград», недавно оно оказалось в эпицентре небольшого скандала. Чиновники обладминистрации по суду решили взыскать с местного жителя неосновательное обогащение. По их мнению, бывший арендатор этого хозяйства по истечении срока аренды продолжал пользоваться данными землями, содержа на них пчел.

Площадь данного хозяйства составляет 17287,8 квадратных метра, а продать его попытаются за 931 тысячу рублей. Всего в перечень приватизируемого имущества Клычков включил девять объектов, принадлежащих Орловской области.

ИА «Орелград»