Орловчанка стала членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ

Новый пост получила глава Орловского облсуда Елена Суворова.

Подробности избрания сообщили в пресс-службе Орловского областного суда. Произошло это в рамках пленарного заседания Совета судей Российской Федерации, которое было проведено в режиме видеоконференции. В нем принял участие председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, который выступил с докладом.

После этого были избраны новые члены Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Голосование было тайным. В результате большинство голосов получили председатель Орловского областного суда Елена Суворова и председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов.

Напомним, Елена Суворова с 2010 по 2013 годы возглавляла квалификационную коллегию судей Саратовской области. Затем она перебралась в Орел. В декабре 2013 года президент назначил ее заместителем председателя Орловского областного суда.

С 2017 по 2019 годы она возглавляла совет судей Орловской области, а в апреле 2019-го указом президента была назначена председателем Орловского областного суда на 6-летний срок полномочий.

ИА «Орелград»