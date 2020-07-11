Орловская область нарастила свое присутствие вне России

11.7.2020 | 16:14 Новости, Экономика

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Предприятия региона значительно увеличили объемы экспорта.

По данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот Орловской области за январь-март 2020 года составил 144,3 миллиона долларов США. Отметим, что согласно закону информация о внешней торговле субъектов Центрального федерального округа размещается ежеквартально на 70 день после отчетного квартала

Согласно оперативным данным по сравнению с соответствующим периодом 2019 года внешнеторговый оборот региона увеличился на 10,6 процента. При этом экспорт вырос на 18 процентов и составил 69,2 миллиона долларов США. Объемы импорта по отношению к январю-марту 2019 года увеличились на 4,5 процента, их стоимость оценивается в 75,1 миллиона долларов.

«Осуществление экспортно-импортных операций сложилось с отрицательным сальдо торгового баланса в сумме 5,9 миллиона долларов США, — следует из информации Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. — Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 48 процентов, импорта – 52 процента».

ИА «Орелград»

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