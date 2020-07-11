Орловские налоговики начали принимать посетителей без записи

Налоговые инспекции региона ослабили режим ограничений по общению с гражданами

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, с 6 июля посетить центральные офисы налоговых инспекций региона можно без обязательной предварительной записи. Тем самым снимается часть ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Однако в ведомстве подчеркивают, что при посещении инспекций по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать нормы социальной дистанции.

«Обращаем внимание, что территориально обособленные рабочие места (ТОРМы) инспекций в районах области пока остаются закрытыми для посещения, — говорится в сообщении областной налоговой службы.

Что касается центральных офисов, то обслуживать налогоплательщиков в операционных залах будут по графику: понедельник и среда с 9.00 до 18.00; вторник и четверг с 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45. Суббота и воскресенье будут выходными днями.

«Напомним, что для решения большинства налоговых вопросов, личное посещение налоговой инспекции не обязательно, — говорят в УФНС. — Обратиться в налоговый орган можно в электронном виде через интернет-сервисы, почтовым отправлением или по федеральному номеру Единого контакт-центра 8 (800) 222-22-22 (звонок бесплатный)».

При помощи сайта ФНС можно получить и любую информацию, например, по вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, декларированием доходов, получением имущественных и социальных налоговых вычетов и другое.

ИА «Орелград»