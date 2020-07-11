Орловский суд отказался освободить московского афериста

11.7.2020 | 18:22 Новости, Общество

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Отбывающий наказание мошенник не смог добиться УДО.

Подробности сообщила пресс-служба Орловского облсуда. Житель столицы отбывает наказание в Орловской области. В феврале 2018 года Тушинский райсуд Москвы признал его виновным в совершении нескольких эпизодов мошенничества и наказал лишением свободы сроком на 4 года и 10 месяцев. Сейчас москвич находится в исправительной колонии общего режима в Нарышкино.=

Недавно он попросил об условно-досрочном освобождении. Ходатайство было рассмотрено и удовлетворено Урицким районным судом. Однако выйти на свободу столичному жулику не удалось, потому что прокуратура обжаловала постановление районного суда в апелляции.

В облсуде прокурор напомнил обстоятельства уголовного дела. Мужчина был осужден за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном и крупном размере. В преступной группе ему была отведена конкретная роль. Задачей этого человека было «распространение сведений среди граждан о якобы имеющейся возможности приобретения квартир по ценам, ниже рыночных».

Он подыскивал клиентов, которых убеждал в том, что они могут очень дешево приобрести квартиру. Якобы это жилье было предназначено для военнослужащих в рамках госпрограммы, поэтому его цена была очень низкой. У клиентов выманивали деньги, после чего мошенники исчезали.

Тушинский суд обязал осужденного выплатить потерпевшим 4 миллиона рублей. С тех пор он выплатил им 123 796 рублей, причем в добровольном порядке – всего 17 371 рубль. Это и отметила апелляционная инстанция. Она также указала, что до середины 2019 года осужденный добровольно вообще ничего не выплачивал потерпевшим, хотя возможность такая у него была.

Облсуд изучил суммы, которые поступают на счета осужденного, а также сравнил его задолженность с его же расходами на личные нужды. В результате был сделан вывод о том, что у него «имелась реальная возможность к возмещению причиненного преступлением ущерба в большем объеме».

Суд апелляционной инстанции решил, что в данном случае условно-досрочное освобождение будет преждевременным, а для своего исправления мошенник нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Постановление районного суда об УДО было отменено, осужденный останется в колонии.

ИА «Орелград»

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