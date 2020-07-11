Пандемия помогла орловцам избавиться от кредитов

Совокупный кредитный портфель населения сократился почти на 40 процентов.

Как следует из ежемесячного бюллетеня социально-экономического развития Орловской области, в регионе сократился объем кредитования населения. Резкое снижение показателя было зафиксировано по итогам апреля 2020 года.

Общий объем кредитов, выданных банками жителям Орловской области, на отчетную дату составил 3,061 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем 2019 года показатель сократился на 38,1 процента. Годом ранее объем выданных населению банковских займов оценивался экспертами в 4,949 миллиарда рублей.

Возможно, на снижение показателя повлияло введение ограничений, установленных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Население было переведено в режим самоизоляции. Возможно, это снизило активность его общения с банками, которые, впрочем, продолжали кредитовать клиентов.

Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то здесь наблюдается обратная ситуация. По сравнению с апрелем 2019 года объем их кредитования банками вырос на 2,9 процента и составил 5,287 миллиарда рублей. Годом ранее данный показатель составлял 5,139 миллиарда.

В целом, за счет населения, в Орловской области за год совокупный кредитный портфель сократился на 17,2 процента. Его объем снизился с 10,088 миллиарда рублей в апреле 2019 года до 8,348 миллиарда рублей в апреле 2020-го.

ИА «Орелград»