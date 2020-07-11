В Орле международную конференцию хотят провести в очном режиме

11.7.2020 | 16:30 Культура, Новости

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Проведение масштабного мероприятия запланировано на октябрь этого года.

Орловский государственный институт культуры объявил о проведении IV Международной научно-практической конференции «Культура, наука и искусство – современные векторы развития вуза культуры». Как следует из информационного письма, в ней примут участие ведущие ученые, преподаватели и аспиранты из учебных заведений культуры России. Кроме того, планируется участие ученых из-за рубежа, в частности, из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Молдавии, Туркменистана и Франции.

«Основная цель научно-практической конференции — рассмотреть вопросы, являющиеся важными для региона и России в целом», — говорится в сообщении ОГИК.

Так, запланированы дискуссии и выступления на тему сохранения и развития ценностей и традиций отечественной культуры в условиях глобализации, культуры в контексте молодежных проблем, развития студенческой науки на различных уровнях образования, музыкального и хореографического образования и другое.

Проведение конференции намечено на 15 октября 2020 года. В ее рамках планируется работа секций, круглых столов и мастер-классов. Программа конференции также включает в себя презентации, видеоконференции и выставки. Проезд и размещение участников осуществляются за счет направляющей стороны. По результатам конференции будет издан сборник материалов.

ИА «Орелград»

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