В Орле сократили программу ремонта контейнерных площадок

11.7.2020 | 13:59 ЖКХ, Новости

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Муниципальную программу отредактировала администрация города.

Ведомственная целевая программа «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019-2021 годах» утверждена в обновленной редакции. Поправки в нее внесла администрация областного центра. Изначально согласно этой программе в Орле в течение трех лет планировалось создать и отремонтировать 69 контейнерных площадок.

Однако в обновленной редакции документа их количество сокращено до 56. Причем в 2020 году планируется создать и отремонтировать 12 контейнерных площадок, а в 2021 году — 21. Изменен и такой целевой индикатор как «сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН». Изначально он был установлен в размере 10 процентов, теперь – в размере 7 процентов.

Источник финансирования остался прежним — бюджет города Орла. Общий объем средств, которые должны быть выделены на реализацию программы, составляет 2,08 миллиона рублей. Из них в 2020 году планируется выделить 690 тысяч, в 2021 году – 627 тысяч рублей.

В паспорте программы отмечено, что при определении объема финансирования  использовался так называемый затратный метод — сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны.

Добавим, что объемы финансирования программы  «носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета».

ИА «Орелград»

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