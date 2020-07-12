Мэрия Орла пообещала «золотой» сезон владельцам летних кафе

Власти пошли на беспрецедентные меры поддержки

Администрация города Орла издала постановление «О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности осуществляющих деятельность в сфере общественного питания». Оно содержит целый ряд мер поддержки, которые местные власти окажут предпринимателям. Глобально речь идет о тех, кто «в наибольшей степени пострадал в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Конкретно же преференции будут даны только общепиту.

Так, мэрия решила предоставить орловскому бизнесу на период до 15 октября 2020 года право на увеличение площади эксплуатируемых нестационарных торговых объектов, а именно сезонных летних кафе. До этой же даты будет приостановлено действие постановления, которое регламентирует условия размещения этих объектов.

Правда, муниципалитет возьмет дополнительную плату за дополнительные площади. Она будет рассчитана пропорционально увеличению площади кафе. Также до 15 октября предпринимателям будет дано право на размещение сезонного кафе на территории, непосредственно примыкающей к стационарному объекту общественного питания.

Новая схема размещения нестационарных торговых объектов, включая их местоположение, площадь и внешний вид, мэрии еще предстоит согласовать с бизнесом. Ранее департамент промышленности и торговли Орловской области обнародовал результаты анализа организации работы летних веранд.

Как сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора, из 626 стационарных предприятий общественного питания общедоступной сети Орловской области организована работа 54 летних веранд, что составляет 8,6 процента общего количества стационарных предприятий общепита.

Летние кафе действуют в городах Орел, Ливны и Мценск, а также в 13-ти из 24-х муниципальных районах. Власти объясняют эту ситуацию тем, что не у всех стационарных предприятий общепита имеется возможность оборудовать летние веранды с входом, обособленным от залов для посетителей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»