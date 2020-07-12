Мишустин объявил массовую охоту на лис в Орловской области

Добывать рыжего зверя охотникам разрешили до конца 2020 года.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Он разрешил добыть 1150 особей лисицы обоих полов и всех возрастов. Срок проведения «мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов» установлен с 8 июля по 31 декабря 2020 года.

В документе указано сразу несколько причин, побудивших чиновника разрешить столь массовую добычу зверя. Прежде всего, лисица в Орловской области опасно расплодилась. Количество особей превысило так называемые показатели максимальной численности охотничьих ресурсов.

Вторая причина – это «угроза нанесения ущерба здоровью граждан и объектам животного мира и среде их обитания». Напомним, что лисица является крайне опасным, хитрым и ловким хищником. Рост ее популяции способен привести к критическому сокращению популяции животных, на которых она охотится, а также нанести ущерб сельскому хозяйству – лисы известны своей любовью к курятникам.

Кроме того, они являются одними из главных носителей вируса бешенства – смертельно опасного заболевания, общего для человека и животных. Вирус передается со слюной, в том числе при укусе. Лисицы способны заражать домашних собак, такие случае ежегодно регистрируются в Орловской области. А собака способна заразить человека.

Список территорий, на которых разрешена добыча зверя, охватывает всю область и практически все угодья, находящиеся в ведении охотпользователей, а также территории государственных заказников. Для охоты на лис областные власти разрешили использовать не только охотничье огнестрельное оружие, но и самоловы.

ИА «Орелград»