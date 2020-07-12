Огромный участок в Орле сдадут в аренду за 2500 рублей в год

12.7.2020 | 17:19 Новости, Строительство

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Правительство проведет отбор масштабных инвестиционных проектов.

Фото: «Новостройки города Орла»

Правительство Орловской области известило всех желающих о проведении конкурсного отбора масштабных инвестиционных проектов. Речь идет о проектах, которые по своим критериям отвечают требованиям относительного нового регионального закона.

Напомним, этим законом допускается предоставление участка в аренду без проведения торгов. На такой земле арендатор должен возвести многоквартирный дом, а часть квартир затем он обязан передать областным или муниципальным властям. По сути, это и будет реальная плата за землю. Такие квартиры впоследствии предполагается выделять льготникам, например, детям-сиротам.

Как следует из конкурсной документации, отбор масштабных инвестиционных проектов запущен «в связи с поступлением заявления от заинтересованного лица о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов».

Что касается участка, то он расположен в Орле на улице Широко-Холодной. Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 9-25 этажей (за исключением технического этажа), многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Площадь участка составляет 5515 квадратных метров. Планируемая ежегодная арендная плата составляет 2537 рублей 19 копеек.
Заявления на участие в отборе будет принимать областной департамент государственного имущества и земельных отношений.

ИА «Орелград»

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