Орловцы начали массово записываться в самозанятые

Всего за неделю действия нового закона им воспользовалась тысяча человек.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, на сегодняшний день уже около 1100 налогоплательщиков города Орла получили статус самозанятых. При этом свыше 740 из них зарегистрировались в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) с начала текущего года.

Напомним, эксперимент по введению данного налогового режима стартовал в 2019 году. В этом году к нему подключились более 50 регионов страны, включая Орловскую область. Причем в нашем регионе соответствующий закон начал действовать только с 1 июля 2020 года. Приведенная статистика показывает, что он оказался очень востребованным.

Как напомнили в УФНС, новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели, но при условии одновременного соблюдения ряда условия. Так, их доход должен поступать от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества. У них не должно быть работодателя, с которым заключен трудовой договор, и не должно быть наемных работником. Кроме того, их вид деятельности должен отвечать перечню, утвержденному федеральным законодательством.

«Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет в размере 10 000 рублей», — подчеркнули в УФНС.

За счет дополнительного «налогового капитала» самозанятые смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по соответствующему налогу. Специалисты называют НПД моделью будущего налогового администрирования, когда отсутствуют издержки бизнеса от непроизводственных расходов, связанных с налогообложением.

Этот режим предназначен для налогоплательщиков, получающих доход от личной профессиональной деятельности не более 2,4 миллиона рублей в год. Он может подойти гражданам, которые удаленно работают через электронные площадки, оказывают косметические услуги, торгуют продукцией собственного производства или сдают жилье в аренду на долгий срок.

ИА «Орелград»