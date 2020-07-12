В орловской соцсети разоблачили лжеторговку парфюмом

Орловчанка продала по объявлению несуществующую косметику.

Любопытное уголовное дело о мошенничестве рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которую обвинили в прокручивании интернет-аферы. Преступление она совершила в феврале 2020 года. Следствием было установлено, что для мошенничества женщина использовала страницу в социальной сети «Вконтакте».

Поздним вечером, находясь у себя дома, она разместила там объявление, в котором «содержалась заведомо ложная информация о ее установочных данных и о продаже косметических средств различных торговых марок». В действительности такой косметики у нее не было.

Орловчанка придумала себе «липовый» никнейм и под ним подключилась к группе, в которой публиковались подобные объявления. Потенциальным продавцам она предложила широкий выбор парфюма известных брендов, причем просила за товар небольшую цену.

Покупательница нашлась очень быстро. Уже на следующий день стороны договорились о продаже миниатюры парфюма «Libre», парфюма «Jo Malone», маски для лица «Clarins», парфюма «Givenchy», молочка для тела «Loccitane» и другое. Подсудимая обещала самостоятельно организовать доставку заказа на дом. В результате ей удалось выманить у потерпевшей почти 15 тысяч рублей. Исполнять взятые на себя обязательства она не собиралась.

В суде она заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подсудимая пояснила, что с обвинением согласна и что причиненный преступлением ущерб она возместила потерпевшей в полном объеме. В результате суд освободил ее от уголовного преследования и обязал выплатить судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»