Выбрасывать мусор орловцам придется дуальным способом

В регионе стартует проект по внедрению раздельного сбора отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Орловской области разработал «дорожную карту» по запуску раздельного сбора отходов. Об этом сообщается на сайте управляющей компании «Зеленая роща». В сообщении говорится, что целью проекта является «увеличение количества вторичных ресурсов, готовых к последующей переработке, снижение объема отходов, направленных на полигоны, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами».

«На территории Орловской области раздельный сбор отходов будет осуществляться дуальным способом, — сообщили в компании. — Это означает, что отходы делятся не по фракциям (стекло, пластик, бумага, ПЭТ-тара), а на «сухие» отходы, включающие в себя различные фракции, и «смешанные» отходы, к ним можно отнести бытовой мусор и упаковку, которую нельзя почистить».

Уже скоро на улицах Орла появятся специальные контейнеры объемом 0,9 кубометра. Оранжевые будут предназначены для «сухих» отходов. Их разместят на 7-и площадках. Оранжевые контейнеры появятся у входов в Городской парк культуры и отдыха и в сквер «Дворянское гнездо», у Ленинского моста, на конечной остановке общественного транспорта в районе озера Светлая жизнь, в сквере Танкистов, у подвесного моста со стороны Богоявленского собора, а также на площади Ленина, со стороны гостиницы «Салют».

Каждый контейнер будет снабжен информационной табличкой, чтобы граждане знали, какой бак и для какого мусора предназначен. Регоператор напоминает, что раздельный сбор мусора предполагает его самостоятельное разделение каждым человеком. Это позволит избежать затрат на его промышленную сортировку. Согласно «дорожной карте», система раздельного сбора ТКО будет внедрена за 4 года и 3 этапа.

«Большой акцент будет сделан на повышение экологической культуры населения, — говорят в компании. — Необходимо донести до сознания каждого, что мусор является мусором, только когда все ставшее ненужным смешано воедино. Отсюда и возникает необходимость сбора различных видов групп отходов, чтобы в дальнейшем их можно было использовать, как материал для производства».

ИА «Орелград»