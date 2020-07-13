Число жертв ДТП с такси под Орлом выросло до 3

Пассажирка «Логана» умерла в больнице.

70-лентяя пассажирка «Рено Логан», попавшего в аварию 12 июля, скончалась в Кромской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

По предварительной информации, именно «Логан» мог спровоцировать аварию, так как выехал на полосу встречного движения.

Как уже писал «Орелград», ДТП произошло в воскресенье, около 9.30 в Кромском районе. На 418-м км автодороги М-2 «Крым» столкнулись «Рено Логан», оклеенный в такси, и «Фиат». Оба водителя – 28 летняя женщина и 47-летний мужчина, — погибли на месте происшествия.

ИА «Орелград»