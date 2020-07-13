Число жертв ДТП с такси под Орлом выросло до 3

13.7.2020 | 8:11 Важное, Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пассажирка «Логана» умерла в больнице.

70-лентяя пассажирка «Рено Логан», попавшего в аварию 12 июля, скончалась в Кромской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

По предварительной информации, именно «Логан» мог спровоцировать аварию, так как выехал на полосу встречного движения.

Как уже писал «Орелград», ДТП произошло в воскресенье, около 9.30 в Кромском районе. На 418-м км автодороги М-2 «Крым» столкнулись «Рено Логан», оклеенный в такси, и «Фиат». Оба водителя – 28 летняя женщина и 47-летний мужчина, — погибли на месте происшествия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования