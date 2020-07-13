Клычков утвердил правила реструктуризации кредитов

Областные власти поставили муниципалитетам жесткие условия.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов предоставил правительству региона право провести в 2020 году реструктуризацию задолженности муниципальных районов и городских округов перед Орловской областью по бюджетным кредитам. Речь идет об общей сумме в 74 миллиона рублей. Был принят соответствующий закон.

Теперь правительство области в лице его главы Андрея Клычкова утвердило правила проведения в 2020 году такой реструктуризации. Она будет проведена по дополнительным соглашениям, которые органы местного самоуправления должны будут заключить с региональным департаментом финансов.

Реструктуризация предусматривает изменение условий погашения задолженности по бюджетному кредиту, в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки. При этом условия поставлены довольно жесткие. Например, одним из них является отсутствие задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней за несвоевременный возврат этих средств.

Орган местного самоуправления должен будет дать обязательство о соблюдении условий допсоглашения. Кроме того, областные власти при рассмотрении заявок с мест оценят целый ряд показателей, включая соблюдение районом или городом предельных объемов дефицита бюджета, муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Для оформления реструктуризации придется предоставить в область выписку из решения о местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со сведениями о дефиците и расходах на обслуживание муниципального долга, а также выписку из муниципальной долговой книги об объеме обязательств.

При этом муниципалитетам дано право самостоятельно выбрать вид реструктуризации — предоставление отсрочки или рассрочки, — а также приложить к заявлению график погашения задолженности по бюджетному кредиту. Время у муниципалитетов еще есть. Заявки от них правительство Орловской области будет принимать до 1 октября 2020 года.

Повторная реструктуризация денежных обязательств документом не предусмотрена. Зато предусмотрены санкции. Так, в случае нарушения графика погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам или уплаты процентов за рассрочку муниципалитет обяжут уплачивать пени — 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ, от общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам за каждый день просрочки.

ИА «Орелград»